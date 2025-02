VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Pravidla pro změnu pohlaví projedná vláda. Jen dvakrát za život by měl mít člověk právo změnit si své pohlaví a nikdy by takovou změnu nesměl dělat člověk, kterému ještě nebylo osmnáct let, navrhují zakotvit do občanského zákoníku poslanci ODS a KDU-ČSL.

video: PSP ČR