Tisková konference po jednání vlády
27. 7. 2026 13:00 Živě
Změnu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích má na programu vláda Andreje Babiše. Novela, kterou předkládá ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen.
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