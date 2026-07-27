Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Tisková konference po jednání vlády

Živě
Změnu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích má na programu vláda Andreje Babiše. Novela, kterou předkládá ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen.
video: ČTK
Sdílet video

Další videa

00:59

Slovenský zámek inspirovaný Francií. V Bojnicích dodnes bloudí duch hraběte
Zahraniční
27. 7. 2026 11:10
00:48

SKS - SLO 1. kolo, faul Kolíska
Sport
27. 7. 2026 11:02
01:44

Pachatel útoku na benzince v Hrádku je Polák. Policie ho odhalila po téměř dvaceti letech
Krimi
27. 7. 2026 11:02
01:05

Takový rozsah požáru nepamatujeme, zní z Francie. Sejde se krizová skupina
Zahraniční
27. 7. 2026 10:54
00:21

Nebezpečné video z Plzně: Školák jel cyklopruhem proti autům
Domácí
27. 7. 2026 10:16
00:37

PLZ - LIB 1. kolo, druhý gól Liberce
Sport
27. 7. 2026 10:10
00:59

Yet Another Zombie Defense HD
Lifestyle
27. 7. 2026 10:10
01:17

Největší ohňostroj z jednoho „dělbuchu“ je tradiční Yonšakudama
Zahraniční
27. 7. 2026 10:06
00:21

Japonskou Nagaoku rozzářil obří ohňostroj
Zahraniční
27. 7. 2026 10:06
00:32

PLZ - LIB 1. kolo, ruka Masopusta
Sport
27. 7. 2026 10:04
01:05

Desítky nahých dobrovolníků vytvořily barevnou poctu rozmanitosti na Gran Canarii
Zahraniční
27. 7. 2026 10:02
00:52

Policie prověřuje bombovou výhrůžku stovkám úřadů, budov i obchodů v Česku
Domácí
27. 7. 2026 9:42
00:37

Student vytvořil digitální model hory Bořeň
Domácí
27. 7. 2026 7:52
00:57

Dva mrtví po střelbě na festivalu v Seattlu. Další jsou zranění včetně dítěte
Zahraniční
27. 7. 2026 7:42
01:04

Demonstrace proti turismu na Mallorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí, turisté přihlíželi
Zahraniční
27. 7. 2026 7:18
00:43

Čmeláci vyplazují jazyk, když si pochutnají na sladké pochoutce
Zahraniční
27. 7. 2026 0:06
02:19

Ambice jsem neměl. Vozit filmy do Varů je splněný sen, říká herec Adam Vacula
Společnost
27. 7. 2026 0:06
03:45

Jak se kupuje závodní speciál Fabia RS Rally2
Technika
27. 7. 2026 0:06
00:30

Terstskou pláž rozděluje zeď. Muži i ženy mají svou část
Zahraniční
27. 7. 2026 0:06
02:27

SESTŘIH: Hradec Králové - Pardubice 2:1
Sport
26. 7. 2026 22:40

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.