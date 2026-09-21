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Tisková konference po jednání vlády

Živě
Návrh státního rozpočtu na příští rok schvaluje vláda Andreje Babiše. Původně ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla schodek 389 miliard korun, což se zdálo vysoké i koaličním partnerům ANO – Motoristům sobě i SPD. Koalice se domluvila, že do Sněmovny pošle návrh se schodkem nižším o jednotky miliard.
video: ČTK
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