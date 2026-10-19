Tisková konference po jednání vlády
19. 10. 2026 13:00 Živě
Na vládu se vrací spor o inkluzi. Ministr školství za ANO Robert Plaga přinese na jednání novelu školského zákona, která má zajistit změnu financování asistentů pedagoga a kterou musela vláda před dvěma týdny odložit. Schází se po senátních volbách, které byly debaklem pro koalici. ANO ani SPD nezískaly ani jedno křeslo, Motoristé sobě je předem vzdali a ani v nich nekandidovali.
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