Tisková konference po jednání vlády
19. 11. 2026 13:00 Živě
Vláda se sešla na mimořádné schůzi. Ačkoli jedním z hlavních avizovaných bodů programu jsou úpravy náhrad za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti nebo odškodnění pro pozůstalé, na tiskové konferenci se před začátkem schůzky vyjádřil ministr Boris Šťastný (Motoristé) i k dalším tématům. Kritizoval například přístup lidí k užívání antibiotik a postavil se za zrušení stravovací vyhlášky, v této souvislosti se zastal i premiéra.
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