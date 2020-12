VIDEO: Tisková konference po mimořádném jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po mimořádném jednání vlády

Mimořádné jednání vlády formou videokonference. Vláda by měla potvrdit prodloužení nouzového stavu, pokud ho v úterý schválí Sněmovna. Mohla by jednat i o zpřísnění současných opatření proti koronaviru. Ministři by také měli dostat detailní metodiku k podávání vakcíny Pfizer proti koronaviru.

video: ČTK