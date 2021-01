VIDEO: Tisková konference po mimořádném jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po mimořádném jednání vlády

Vláda po potvrzení prodloužení nouzového stavu až do 14. února, jak jí to umožnili poslanci, projednává návrh ministerstva zdravotnictví na úpravu opatření proti šíření koronaviru v nižších stupních protiepidemického systému PES. Nová tabulka by měla například umožnit chodit do fitness či organizaci některých kulturních či akcí pro lidi s negativním antigenním testem.

video: ČTK