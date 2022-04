VIDEO: Tisková konference stínové vlády hnutí ANO Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference stínové vlády hnutí ANO

Politici ANO okomentují na tiskové konferenci po jednání stínové vlády opozičního hnutí plán vlády Petra Fialy poskytnout jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na děti do 18 let pro rodiny s čistým ročním příjmem do milionu korun. Tisková konference ANO ve Sněmovně je ohlášena na 12:15 a portál iDNES.cz je bude vysílat živě.

video: PSP ČR