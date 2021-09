VIDEO: Tiskové konference poslaneckých klubů před jednáním Sněmovny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tiskové konference poslaneckých klubů před jednáním Sněmovny

Poslanci se po letních prázdninách sejdou na zářijové schůzi Sněmovny, poslední řádné před volbami do Sněmovny. Měli by projednávat návrhy, které jim vrátil Senát. Program schůze mohou poslanci ale ještě upravit. ČSSD chce třeba na poslední chvíli řešit úpravu pravidel pro odchod do předčasného důchodu u těžkých profesí.

video: PSP ČR