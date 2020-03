VIDEO: TK po jednání vlády, která projednávala další opatření kvůli koronaviru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

TK po jednání vlády, která projednávala další opatření kvůli koronaviru

Ministři se kvůli riziku šíření koronaviru pro jistotu ani osobně nesešli a jednají na dálku formou telekonference. Projednává třeba to, že na ošetřovné by měli lidé nárok po celou dobu, kdy budou školy uzavřeny. Dostávat od státu „ošetřovné“ je jedna z možností, pokud se lidé rozhodnou zůstanou doma s dítětem, které nemohlo jít do školy.

video: ČTK