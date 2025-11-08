ŽIVĚ: TOP 09 zvolí nového šéfa. Loučící se Pekarovou Adamovou chce nahradit Havel

Živě
Po šesti letech opouští vedení TOP 09 bývalá šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a strana si v pražském hotelu Don Giovanni zvolí nového předsedu. Ambici Pekarovou Adamovou nahradit má dosavadní místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „TOP 09 bude připravena, má být připravena kandidovat samostatně,“ řekl Havel.
video: Youtube/@TOP 09
