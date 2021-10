VIDEO: Tripartita jednala o opatřeních proti šíření covidu na pracovištích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tripartita jednala o opatřeních proti šíření covidu na pracovištích

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů jednají o opatřeních proti šíření koronaviru na pracovištích. Ministr vnitra Jan Hamáček zmínil návrh, podle něhož by do provozů a kanceláří nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu. Podle něj to navrhla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

video: ČTK