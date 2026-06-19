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V Trumpově jezírku se odlupuje modrá barva

Živě
Barva na nově zrekonstruovaném zrcadlovém jezírku u Lincolnova památníku ve Washingtonu se začala odlupovat a pronikat do vody, kterou zároveň obarvily řasy. Problémy se objevily necelé dva týdny poté, co prezident Donald Trump oznámil dokončení renovace za téměř 15 milionů dolarů. Někteří návštěvníci tvrdí, že výsledek rozsáhlé rekonstrukce na ně příliš nezapůsobil.
video: Reuters
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