Turecká armáda zbrojí. Připravuje se na zásah v Sýrii

Vpád do severní Sýrie povede 20. obrněná brigáda turecké armády a zaměří se nejdříve na pohraniční město Tall Abjad. S odvoláním na Cana Kasapoglua z istanbulského střediska pro ekonomiku a zahraniční politiku to uvedla katarská stanice Al-Džazíra. Turecko se zaměří na oddíly syrských Kurdů (YPG), které Ankara řadí k teroristům. Chce u své hranice v oblasti nyní ovládané Kurdy zřídit bezpečnostní zónu a přesunout do ní část syrských uprchlíků z vlastního území.

video: Reuters