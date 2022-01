VIDEO: Rok od útoku na Kapitol. Výročí připomene Biden i kongres Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rok od útoku na Kapitol. Výročí připomene Biden i kongres

Dnes je to rok, co dav násilně vtrhnul do sídla amerického Kongresu a nakrátko narušil demokratický proces po prohře Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Nepokoje ve washingtonském Kapitolu připomenou v projevech současný prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová. Sněmovna reprezentantů pořádá vzpomínkový program, při kterém mimo jiné zazní svědectví kongresmanů.

video: Reuters