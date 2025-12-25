ŽIVĚ: Papež Lev XIV. přednese své první vánoční Urbi et Orbi
25. 12. 2025 11:13 Živě
Papež Lev XIV. přednese ve čtvrtek v poledne své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi). V něm se obvykle hlava katolické církve věnuje významu vánočních svátku, které jsou pro katolíky oslavou narození Ježíše, i krizím ve světě
00:39
Tak dlouho se driftuje po náměstí, až se stromek porazí
Zahraniční25. 12. 2025 11:34
00:37
Při nehodě vrtulníku u Kilimandžára zemřeli dva čeští turisté
Zahraniční25. 12. 2025 10:46
03:45
Herec Malínek zhubl 120 kilo: Impulsem byl rozchod a úmrtí babičky, přiznává
Společnost25. 12. 2025 10:30
02:01
„Nechť zhyne.“ Zelenskyj řekl ve vánočním poselství, co si Ukrajinci nejvíc přejí
Zahraniční25. 12. 2025 10:10
01:03
Plyšáci místo konfet. Fanoušci Betisu znovu zaplnili hřiště dárky pro děti
Sport25. 12. 2025 10:02
28:40
Psychotesty udělá jen 7 % uchazečů, říká operátorka jaderné elektrárny Temelín
Rozstřel25. 12. 2025 10:00
00:40
Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd
Zahraniční25. 12. 2025 6:00
01:55
Úchvatné výhledy ze základnové stanice operátora O2 v Olomouci
Domácí25. 12. 2025 0:06
02:38
Tady se natáčela Záhada strašidelného zámku
Domácí24. 12. 2025 20:40
01:01
V Hostivici hořel bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů
Krimi24. 12. 2025 14:36
01:39
Rozlévání rybí polévky na Staroměstském náměstí opět provázel velký zájem
Domácí24. 12. 2025 13:14
02:23
Ježíšek do českého vzdušného prostoru smí, Santa ne
Domácí24. 12. 2025 12:10
00:44
Rusko zalétalo stroj Bajkal s motorem vlastní výroby
Technika24. 12. 2025 11:38
01:26
Nejméně dva lidé zahynuli při výbuchu v pečovatelském domu u Filadelfie
Zahraniční24. 12. 2025 10:00
31:02
Kopecký pochopil, že se mnou hrátky nebudou, vzpomíná v Rozstřelu Hana Talpová
Rozstřel24. 12. 2025 10:00
00:42
V Moskvě opět zahřměly výbuchy v ulici, na které byl zabit generál. Zemřeli tři lidé
Zahraniční24. 12. 2025 9:48
02:27
Vánoční speciál fotbalového Nového Knínu
Sport24. 12. 2025 9:22
02:52