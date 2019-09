VIDEO: Britská dolní sněmovna se znovu sejde po nezákonném přerušení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Britská dolní sněmovna se znovu sejde po nezákonném přerušení

Britský parlament se dnes po více než dvoutýdenní přestávce v zasedání vrátí do běžného provozu. Lídři obou komor v úterý svolali zákonodárce zpět do Westminsteru poté, co nejvyšší soud anuloval předchozí ukončení parlamentní schůze a označil postup vlády v této věci za nezákonný. Opozice avizovala, že vládu požene k zodpovědnosti. Co přesně dnes bude parlament projednávat, ale není jasné.

video: Reuters