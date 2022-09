VIDEO: Král Karel III. vystoupí před truchlícím národem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nový britský král Karel III. se dnes vrátil ze Skotska, kde ve čtvrtek zemřela jeho matka královna Alžběta II., do Londýna a následně dorazil do Buckinghamského paláce, který nyní bude jeho sídlem. Tam pak v nové roli poskytl svou první audienci, když přijal premiérku Liz Trussovou, kterou panovnice do funkce jmenovala v úterý. Večer pronese projev k národu.

video: Reuters