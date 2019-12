VIDEO: Vláda projednala Babišův investiční plán. Dvacet tisíc projektů za 8 bilionů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jednu z věcí, na nich premiérovi Andreji Babišovi velmi záleží, Národní investiční plán, projedná vláda. Je to plán investic do roku 2050, který obsahuje více než dvacet tisíc projektů za asi osm bilionů korun. Podle Babiše národní investiční plán neřeší zajištění financování, je to především databáze investic.

video: iDNES.tv