ŽIVĚ: Vláda představí hospodářskou koncepci. Chce i výkup akcii malých akcionářů ČEZ
20. 2. 2026 10:00 Živě
Hospodářskou koncepci nové vlády Česko: Země pro budoucnost 2.0 představí detailně členové kabinetu předsedy ANO Andreje Babiše. „Východiskem se stává to, že tahounem hospodářství bude privátní sektor, nikoliv tedy stát,“ říká první místopředseda vlády Karel Havlíček, podle nějž jde o klíčový dokument, vlastně jakýsi jízdní řád rozhodujících ekonomických kroků Babišovy vlády.
00:18
Na dálnici D8 před Prahou shořel návěs kamionu
Krimi20. 2. 2026 8:54
00:40
Rakušan nechal umrznout přítelkyni pod vrcholem v Alpách, dostal podmínku
Zahraniční20. 2. 2026 8:14
00:59
Francií otřásá zabití nacionalisty v Lyonu, policie obvinila tři lidi
Zahraniční20. 2. 2026 7:46
01:25
Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR
Zahraniční20. 2. 2026 7:24
00:56
Litoměřice koupí část bývalého hotelu v centru
Domácí20. 2. 2026 7:12
00:30
Test videa klíčenky Kodak Charmera
Technika20. 2. 2026 0:06
37:41
NA KAFI: Největší mýtus? Sólo rodiče si svou situaci vybrali a vysávají dávky
Domácí20. 2. 2026 0:06
01:30
Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera
Technika20. 2. 2026 0:06
00:51
Původní obyvatelé chtějí zabránit předání Čagoských ostrovů Mauriciu
Zahraniční19. 2. 2026 20:00
01:09
Stovky fanoušků se dnes v Liberci setkalo se Zuzanou Maděrovou
Domácí19. 2. 2026 19:44
02:32
Soupeř byl hodně těžký, posteskl si trenér Rulík po návratu z olympiády
Sport19. 2. 2026 18:18
00:42
Na dohodu s Íránem dávám deset dní, pak bude zle, řekl Trump na schůzi Rady míru
Zahraniční19. 2. 2026 17:38
00:50
Vysoký tlak a podezření na mrtvici. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP
Domácí19. 2. 2026 17:24
01:28
Milovníci Monty Pythonů vyrazili švihlou chůzí po Jizerkách
Domácí19. 2. 2026 17:00
01:29
Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti
Zahraniční19. 2. 2026 16:38
00:47
Trump vítá členy Rady míru na focení společného snímku
Zahraniční19. 2. 2026 16:14
00:55
Partneři na sebe upoutali pozornost, účty si vyřizovali v policejním areálu
Krimi19. 2. 2026 15:36
01:13
Policie viní muže z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky
Krimi19. 2. 2026 15:30
00:41