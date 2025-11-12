ŽIVĚ: Vláda rozhodne, zda opět předloží návrh rozpočtu
12. 11. 2025 12:00 Živě
Vláda rozhodne, zda opět pošle do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Vyzývá ji k tomu koalice ANO, SPD a Motoristů, aby mohla v prvním čtení schválit návrh končící vlády. To by umožnilo projednat rozpočet tak, aby byl přijat do konce roku a Česko se vyhnulo rozpočtovému provizoriu. Také prezident Petr Pavel vyzval končící vládu, aby rozpočet předložila.
00:31
Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku
Domácí12. 11. 2025 11:34
00:44
Místo peněz muž použil pepřový sprej, pátrá po něm policie
Krimi12. 11. 2025 11:30
04:53
Český olympijský výbor představil oblečení sportovců na ZOH v Miláně
Sport12. 11. 2025 11:28
02:08
Manžel ochořel tak, že upadl do komatózního stavu, vzpomíná Preissová
Společnost12. 11. 2025 11:20
02:32
Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha
Sport12. 11. 2025 11:12
00:33
Ruský humanoidní robot se po pár krocích skácel k zemi
Zahraniční12. 11. 2025 10:58
00:26
Policie zadržela dva muže podezřelé z výroby a prodeje drog v několika krajích
Domácí12. 11. 2025 10:50
00:34
Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání
Společnost12. 11. 2025 10:22
00:30
PlayStation ukázal herní monitor s unikátní funkcí
Lifestyle12. 11. 2025 10:04
32:14
Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech
Rozstřel12. 11. 2025 10:00
00:43
Překupníci vozí psy z ciziny a levně je prodávají
Domácí12. 11. 2025 10:00
00:51
Záběry z dronu ukázaly rozsah požáru střechy střední školy
Krimi12. 11. 2025 8:48
00:27
Polární záře rozzářila oblohu nad USA barvami
Zahraniční12. 11. 2025 8:38
00:49
Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil
Zahraniční12. 11. 2025 8:12
01:02
Domorodí aktivisté násilně vtrhli na summit COP30. Brojí proti ničení Amazonie
Zahraniční12. 11. 2025 8:02
01:05
V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál
Zahraniční12. 11. 2025 7:40
01:06
Svatý Martin Krumlovu přivezl víno, ale sníh ne
Domácí12. 11. 2025 7:28
02:58