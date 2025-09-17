ŽIVĚ: Vláda má projednávat vyhodnocení povodní a financování dopravních staveb

Živě
Závěrečnou zprávu z projektu Vyhodnocení povodně v září 2024 projedná vláda. Povodně postihly loni v září především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Odhadované náklady na prvotní obnovu území v Česku jsou 70 miliard korun.
video: ČTK
