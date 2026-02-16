ŽIVĚ: Motoristé ukáží náhradníka do vlády za Turka, vláda jedná i o podmínkách pobytu Ukrajinců
16. 2. 2026 13:00 Živě
Premiér Andrej Babiš představí nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy sobě místo poslance Filipa Turka. „Motoristé si to tak vyhodnotili, že by bylo dobré, aby byl co nejrychleji ministr životního prostředí. Já to respektuji a myslím, že je to tak dobře,“ řekl šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura při příchodu na jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů.
