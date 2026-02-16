ŽIVĚ: Motoristé ukáží náhradníka do vlády za Turka, vláda jedná i o podmínkách pobytu Ukrajinců

Živě
Premiér Andrej Babiš představí nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy sobě místo poslance Filipa Turka. „Motoristé si to tak vyhodnotili, že by bylo dobré, aby byl co nejrychleji ministr životního prostředí. Já to respektuji a myslím, že je to tak dobře,“ řekl šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura při příchodu na jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:59

Pod historickým komínem vyrůstá moderní centrum
Domácí
16. 2. 2026 12:34
00:22

Hvězda Stranger Things Maya Hawke se vdala za Christiana Lee Hutsona
Společnost
16. 2. 2026 12:02
01:25

Lovci pedofilů nachytali i policistu. Za svádění nezletilé k sexu čelí stíhání
Zahraniční
16. 2. 2026 11:32
01:24

ČD obnovují spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek
Domácí
16. 2. 2026 11:12
00:48

Raper Maniak nahrává nové album STREAM TAPE živě před zraky diváků
Domácí
16. 2. 2026 11:08
37:37

INDUSTRIAL: Lukáš Taneček - celý záznam
Domácí
16. 2. 2026 11:00
00:30

Dopadení kradeného vozu Audi Q5
Krimi
16. 2. 2026 10:56
00:51

Jakub Vágner je dvojnásobným otcem
Společnost
16. 2. 2026 10:54
00:51

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce
Krimi
16. 2. 2026 10:52
00:24

Tachov nastavil nová pravidla pro parkování v centru
Domácí
16. 2. 2026 10:34
00:32

Orlando Bloom má novou lásku, švýcarskou modelku
Společnost
16. 2. 2026 10:34
01:24

Turek: Nový ministr bude dělat, co mi na očích uvidí
Domácí
16. 2. 2026 10:34
01:07

Kim Čong-un otevřel bytovou čtvrť pro rodiny padlých vojáků
Zahraniční
16. 2. 2026 10:26
27:09

Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně
Rozstřel
16. 2. 2026 10:00
00:31

Výbuch ohňostroje v Číně si vyžádal osm mrtvých, dva lidé jsou zranění
Zahraniční
16. 2. 2026 9:38
00:45

Hromadná nehoda uzavřela D8 u Prahy. Srazilo se tam jedenáct aut
Domácí
16. 2. 2026 9:34
00:34

Nevídaná oprava mostu. Dělníci pracují jen v noci
Domácí
16. 2. 2026 9:34
00:30

Největší útok, jaký ruská oblast zažila. Ukrajinci ponořili Brjansk do tmy
Zahraniční
16. 2. 2026 9:20
00:22

Smrt dikátorovi! Lidé v Teheránu provolávali z oken i střech protirežimní hesla
Zahraniční
16. 2. 2026 7:32
00:24

V Olomouci by opět mohl ožít legendární U-klub
Domácí
16. 2. 2026 4:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.