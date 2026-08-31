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ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády

Živě
Ministryně financí za ANO Alena Schillerová na ranním jednání vlády poví ministrům, jaký navrhuje schodek rozpočtu na příští rok. Po jednání kabinetu svůj návrh představí i veřejnosti.
video: ČTK
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