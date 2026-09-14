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ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády

Živě
Přitvrdit vůči drogám se rozhodla vláda Andreje Babiše. Projedná v pondělí novelu o návykových látkách, podle které bude možné koupit si od příštího roku v Česku kratom legálně až od 21 let. Dosud to bylo možné od 18 let. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová také počítá s přeřazením kratomu do vyšší, základní sazby 21 procent.
video: ČTK
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