ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády
12. 10. 2026 13:00 Živě
Změnu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí a umožní rozvod manželství bez nařízení jednání v případě manželů bez nezletilých dětí, projedná vláda. Novela výslovně stanoví, že v případě domácího násilí soud zváží, jestli neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti.
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