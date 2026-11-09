ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády
9. 11. 2026 12:00 Živě
Vláda projedná plán pro řešení případného dalšího růstu cen energií. Podle ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) Plán počítá se snížením regulovaných cen energií pro domácnosti a živnostníky a se zastropováním cen u výrobců. Vláda by plán aktivovala při překročení určité úrovně cen, kterou ale Havlíček neupřesnil.
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