Vláda schválí návrh na 5 tisíc na dítě pro rodiny s ročním příjmem do milionu

Zákon o jednorázovém příspěvku 5000 korun na děti do 18 let s ročním příjmem do milionu korun hrubého schvaluje vláda. Návrh na jednání přinesl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Projednávání návrhu vláda před týdnem kvůli připomínkám vládních právníků i některých ministerstev odložila.

video: ČTK