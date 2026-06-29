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ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády

Živě
Vláda Andreje Babiše bude v pondělí jednat o podobě účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v neděli uvedl, že o přesném složení delegace bude nejprve informovat vládu. Ústavní soud však předběžným opatřením kabinetu nařídil, aby účast hlavy státu na summitu zajistil.
video: ČTK
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