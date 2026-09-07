ŽIVĚ: Vláda rozhoduje o zvýšení minimální mzdy, jednat má i o cenách pohonných hmot
7. 9. 2026 13:00 Živě
Růst minimální mzdy schvaluje vláda. Od ledna příštího roku ji plánuje zvýšit na 24 900 korun, což bude znamenat růst o 2500 korun. V roce 2028 by mohla vzrůst o další dva tisíce na 26 900 korun. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení o koeficientu pro výpočet minimální mzdy, který přinesl na jednání ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO.
00:45
Opilý řidič na Chrudimsku ignoroval zákazy
Krimi7. 9. 2026 10:32
00:33
Nouzové zastavení soupravy metra
Domácí7. 9. 2026 10:10
02:09
Na Ústecku burácely desítky veteránů
Domácí7. 9. 2026 9:10
00:48
Při nehodě nákladního letadla společnosti Amazon v Miami zemřelo pět lidí
Zahraniční7. 9. 2026 8:40
02:01
Trailer k filmu Fantom opery
Společnost7. 9. 2026 8:28
01:03
Vítězkou Miss World se stala Joheirry Molaová z Dominikánské republiky
Společnost7. 9. 2026 8:24
01:03
Tenistka Linda Nosková je ve čtvrtfinále US Open
Sport6. 9. 2026 22:42
02:25
Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let
Společnost6. 9. 2026 22:32
01:20
Slavia Praha - Zbrojovka Brno 4:0, penalta na Tomáše Chorého
Sport6. 9. 2026 22:02
00:33
Babiš: Rostoucími cenami pohonných hmot se v pondělí bude zabývat vláda
Domácí6. 9. 2026 21:32
02:56