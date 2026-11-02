ŽIVĚ: Vláda za účasti prezidenta Pavla projednala novou koncepci armády do roku 2040
2. 11. 2026 13:00 Živě
Za účasti prezidenta Petra Pavla, který je také vrchním velitelem ozbrojených sil, projednává vláda Andreje Babiše koncepci výstavby armády České republiky do roku 2040. „Do roku 2040 armáda disponuje nejméně 32 tisíci vojáky z povolání a 15 tisíci vojáky v aktivní záloze,“ píše se v nové armádní koncepci.
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