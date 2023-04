VIDEO: ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády

Vláda projedná odpuštění sociálních odvodů pracujícím v důchodovém věku. Místo mírného navyšování penze by se seniorům mohly odpustit sociální odvody. Zůstalo by jim tak 6,5 procenta peněz ze základu výdělku. Podle návrhu ministra práce a sociálních věcí by mohla změna nastat od července příštího roku.

video: ČTK