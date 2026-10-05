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ŽIVĚ: Vláda projedná změnu financování asistentů pedagoga v základních školách

Živě
Koaliční kabinet Andreje Babiše projedná změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách. Asistenti pedagoga by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Novelu předkládá vládě ministr školství za ANO Robert Plaga.
video: ČTK
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