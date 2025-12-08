ŽIVĚ: Prezident přijme poslední kandidáty na ministry, Turek nedorazí
8. 12. 2025 10:30 Živě
Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v jednáních s ministerskými nominanty vznikající koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů. Na Hrad však dorazí jen dva Motoristé z očekávaných tří. Kontroverzní kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek, jehož setkání s prezidentem bylo napjatě očekávané, se omluvil ze zdravotních důvodů. Uvedl, že se mu ozvaly staré problémy se zády, podle spolustraníků jej trápí vyhřezlá ploténka. Proti Turkovu jmenování má hlava státu výhrady, minulý týden Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.
00:18
Ruská bloggerka zavřela své dítě do vakuového pytle a vysála vzduch
Zahraniční8. 12. 2025 10:10
49:18
Experti: Čeká nás nejtěžší dekáda v energetice, nevsaďme vše na jedno palivo
Domácí8. 12. 2025 10:00
00:49
Thajsko na hranici s Kambodžou zahájilo letecké údery, zemřel thajský voják
Zahraniční8. 12. 2025 8:26
01:30
Dům v Bedřišce bourají, aktivisté na něm nebyli
Domácí8. 12. 2025 7:28
02:04
Resident Evil Survival Unit - trailer
Lifestyle8. 12. 2025 0:06
04:04
Teď po čtyřicítce začínám žít a užívat si, říká herečka Vlastina Svátková
Společnost8. 12. 2025 0:06
01:24
Pumuckel je nejmenší žijící kůň na světě
Zahraniční7. 12. 2025 22:40
00:26
Krvavé zranění krku si z napadení odnesl muž v Jenštejně
Krimi7. 12. 2025 19:34
00:29
Německo v dohledné době neuzná samostatnou Palestinu, prohlásil Merz v Izraeli
Zahraniční7. 12. 2025 17:22
00:44
Skanzen v Rymicích ožil vánočními tradicemi, uvítal stovky návštěvníků
Domácí7. 12. 2025 16:42
01:23
Babiš Agrofert do zahraničí nepřevede, o daňové příjmy nepřijdeme, řekl Havlíček
Domácí7. 12. 2025 15:14
00:37
Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče
Zahraniční7. 12. 2025 11:46
39:52
Z ODS neodcházím, říká Bém, který bude pro Babiše koordinovat drogovou oblast
Rozstřel7. 12. 2025 10:18
01:23
Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté
Zahraniční7. 12. 2025 10:16
01:17
Vysokomýtská knihovna nebude jen půjčovnou knih
Domácí7. 12. 2025 8:46
00:37