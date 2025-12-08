ŽIVĚ: Prezident přijme poslední kandidáty na ministry, Turek nedorazí

Živě
Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v jednáních s ministerskými nominanty vznikající koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů. Na Hrad však dorazí jen dva Motoristé z očekávaných tří. Kontroverzní kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek, jehož setkání s prezidentem bylo napjatě očekávané, se omluvil ze zdravotních důvodů. Uvedl, že se mu ozvaly staré problémy se zády, podle spolustraníků jej trápí vyhřezlá ploténka. Proti Turkovu jmenování má hlava státu výhrady, minulý týden Pavel označil za málo pravděpodobné, že se Turek členem vlády stane.
video: iDNES.tv
