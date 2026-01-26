ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády
26. 1. 2026 11:00 Živě
Vláda Andreje Babiše projedná návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předloží ministryně financí Alena Schillerová. Ta už připustila, že bude obtížné zajistit, aby byl deficit nižší než 300 miliard korun. Česká republika nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu.
