Výroční tisková konference ruského prezidenta Vladimira Putina
19. 12. 2025 9:00 Živě
Ruský prezident Vladimir Putin v pátek od 10 hodin SEČ opět po roce pořádá svou pravidelnou výroční tiskovou konferenci. Bude odpovídat na otázky novinářů i veřejnosti.
03:00
Prioritou má být vždy národní obrana, řekl nový ministr Zůna za SPD
Domácí19. 12. 2025 10:18
00:36
Náklaďák zvednutou korbou strhl most na jedoucí auta
Zahraniční19. 12. 2025 10:16
00:28
Jednovaječná dvojčata přivedla na svět děti v jeden den
Lifestyle19. 12. 2025 9:26
00:49
Střelce z univerzity našli mrtvého, byl jím bývalý student
Zahraniční19. 12. 2025 8:46
00:58
Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne
Zahraniční19. 12. 2025 8:46
00:41
Čtyři pokuty za auto, které radnice obklopila pruhy
Zahraniční19. 12. 2025 8:34
01:34
Brankář Jakub Dobeš slavil s Montrealem výhru 4:1
Sport19. 12. 2025 8:30
01:35
Potyčka v albánském parlamentu. Na předsedovi přistála lahev, hořela i světlice
Zahraniční19. 12. 2025 8:28
01:01
Největší vánoční strom na světě mají v italském Gubbiu
Zahraniční19. 12. 2025 5:00
02:00
Anketa Evropské auto roku vrcholí. Podívejte se, jak probíhají testy
02:18
Před 100 lety se otevřela Madison Square Garden
03:07
Vysportovaná krasavice Škoda 110 R slaví 55 let
35:15
Vánoční NA KAFI: Vánoce o samotě mohou lidi posílit, o pocitech mluvte
Lifestyle19. 12. 2025 0:06
04:44
Žijeme v krásné, bezpečné a svobodné zemi, řekl Vystrčil v projevu
Domácí18. 12. 2025 20:44
02:05
Stojíme za prezidentem. Výzvu na podporu Petra Pavla podepsalo 175 tisíc lidí
Domácí18. 12. 2025 20:20
02:06
Atmosféra basketbalového derby mezi Dečínem a Ústím
Sport18. 12. 2025 18:40
01:04
Kupjanský vampír. Ukrajinci ukázali likvidaci Rusů na severní frontě
Zahraniční18. 12. 2025 18:00
01:14
Orešnik je od středy v Bělorusku. A půjde do bojové služby, oznámil Lukašenko
Zahraniční18. 12. 2025 17:54
01:00
Čínské pohoří pokryly solární panely
Zahraniční18. 12. 2025 17:32
01:02