ŽIVĚ: Z Prahy do Liberce za 69 minut? Modernizace trati přinese vyšší rychlost i spolehlivost
10. 11. 2025 14:00 Živě | Zprávy z dráhy
Železniční spojení mezi Prahou a Libercem čeká v následujících letech zásadní modernizace. Tento strategický infrastrukturní projekt má za cíl zkrátit cestovní dobu vlaků mezi oběma městy a zároveň zajistit vyšší kapacitu, spolehlivost a komfort železniční dopravy. Cestující by mohli po modernizované trati jezdit již v roce 2035. O aktuálním stavu příprav a dalším postupu budou v pořadu ČTK Connect diskutovat zástupci klíčových institucí i regionů.
01:17
