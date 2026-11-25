ŽIVĚ: Nejlepší mladé ITmozky se utkají o vítězství v IT SPY 2026
25. 11. 2026 18:00 Živě
Ve středu 25. listopadu 2026 vyvrcholí slavnostním finále 17. ročník mezinárodní soutěže IT SPY, která každoročně oceňuje nejvýjimečnější diplomové práce v oblasti informatiky z českých a slovenských univerzit. Letošní ročník zaznamenal rekordní zájem vysokých škol, nyní osm finalistů čeká závěrečné hodnocení odborné poroty, která rozhodne o absolutním vítězi.
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