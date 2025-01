VIDEO: ŽIVĚ: V Pásmu Gazy začalo platit příměří, Hamás propustil první rukojmí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: V Pásmu Gazy začalo platit příměří, Hamás propustil první rukojmí

V Pásmu Gazy začalo platit příměří. Na příkaz izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se o několik hodin opozdilo. Podle mluvčího armády Daniela Hagariho bylo důvodem nedodání jmen tří ženských rukojmích, které byly v rámci dohody před 16:30 SEČ předány Červenému kříži. Podle Hamásu zdržení způsobily „technické důvody“. Propuštěnými by měly být Romi Gonenová (24 let), Doron Steinbrecherová (31 let) a Emily Damariová (28 let). Všechny tři byly do Pásma Gazy uneseny při útoku na Izrael v říjnu 2023.

video: Reuters