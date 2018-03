VIDEO: Hazardér vlezl mezi vagóny metra. Za jízdy je počmáral Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hazardér vlezl mezi vagóny metra. Za jízdy je počmáral

Pro svůj „umělecký“ výtvor byl ochotný riskovat i život. Teď mu navíc, v případě vypátrání a odsouzení, hrozí až jeden rok vězení. Případ prošetřují policisté z místního oddělení Zličín od dvacátého února letošního roku. Tehdy přišel nedlouho před polednem do stanice metra Zličín neznámý mladík, který měl zahalenou tvář a celkově byl oblečen do tmavého oblečení. Ze záběrů bezpečnostních kamer je zřejmé, že mladík se rozhodl cestovat poměrně nestandardním způsobem. Nenastoupil totiž do ani jednoho z vagónu soupravy, ale na spřáhlo mezi ně. Už to samo osobě je porušením přepravního řádu.

video: PČR