VIDEO: Akční video, které natočili vojáci z Hranic, má desítky tisíc zhlédnutí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Akční video, které natočili vojáci z Hranic, má desítky tisíc zhlédnutí

Desítky tisíc zhlédnutí již nasbíralo propagační video, které natočili příslušníci mechanizované roty z Hranic. Akční tříminutové video je odpovědí na to, co speciálně cvičení vojáci dělají. Jednotky z Hranic jsou zařazeny do sil velmi rychlé reakce NATO.

video: Armáda ČR