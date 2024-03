VIDEO: Blíží se zákaz amalgámových plomb. Problém není u zubařů, ale v krematoriích, říká Šmucler Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle prezidenta stomatologické komory Romana Šmuclera by amalgám přestali sami zubaři používat za deset let. Problém vidí jen v krematoriích, která ho kvůli absenci účinných filtrů vypouštějí do ovzduší.

video: iDNES.tv