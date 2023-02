VIDEO: Andrej Babiš má jednoznačně zůstat v čele hnutí ANO, míní Havlíček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Andrej Babiš má jednoznačně zůstat v čele hnutí ANO, míní Havlíček

Místopředseda Sněmovny Karel Havlíček /ANO/ odpovídal na novinářskou otázku, co si myslí o dalším setrvání Andreje Babiše v čele hnutí. A také, co říká článku v novinách, kde se píše, že by se měl stát právě on Babišovým následníkem.

video: Facebook/Josef Kopecký