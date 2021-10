VIDEO: Babiš pokládá "Pandora Papers" za pokus o ovlivnění voleb a očernění Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš pokládá "Pandora Papers" za pokus o ovlivnění voleb a očernění

Do Andreje Babiše se hned na úvod debaty opřeli další dva kandidáti na premiéra. Podle šéfa koalice Spolu jde o obrovský mezinárodní skandál. „Je to na předních stranách zahraničních médií. Jde o obrovský problém a pan premiér bude muset vysvětlit, zda používal nezdaněné peníze a jaký způsobem to fungovalo,“ apeloval Petr Fiala na CNN Prima NEWS s tím, že premiér bojuje proti daňovým rájům, a pak je využil.

video: CNN Prima News