Hostem nedělního pořadu Partie na CNN Prima NEWS byl expremiér ODS Petr Nečas. Podle něj to má Petr Fiala jako lídr koalice Spolu těžké. „Fiala to má obtížné, ale jestli chce být premiérem, je to jen rozcvička, pokud to tedy nebude jednobarevná vláda. Premiér musí najít komplexní řešení pro všechny partnery, je to teď trénink,“ prohlásil. Dodal, že bude kroužkovat a volit ODS.

video: CNN Prima News