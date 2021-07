VIDEO: Smrt prezidenta Haiti zavinili jednotlivci z ochranky, řekl bezpečnostní expert Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Smrt prezidenta Haiti zavinili jednotlivci z ochranky, řekl bezpečnostní expert

Světem otřásla zpráva, že byl prezident Haiti zastřelen ve vlastní rezidenci. Podle bezpečnostního konzultanta Zdeňka Zahradníka to zavinili jednotlivci z ochranky. „Měli udělat svoji práci, ale nezvládli to. Je to neuvěřitelné,“ uvedl v pořadu 360° Pavlíny Wolfové.

video: CNN Prima NEWS