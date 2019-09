VIDEO: Zrušení stíhání jako dárek k narozeninám? Babiš se smál na vládním brífinku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Moji advokáti ani já sám nemáme žádné stanovisko. Nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval. Takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl. Asi je to nějaký normální proces, a jak jsem se dozvěděl z médií, tak pan státní zástupce to postoupil nadřízeným a ještě to bude mít nějaký proces. Takže já vlastně nemám co komentovat,“ řekl Babiš v poledne, kdy se účastnil otevírání školy v Rudné. Na brífinku po jednání vlády pak spolu s redaktorem slovenské televize TA3 na stejné téme žertoval.

video: iDNES.tv