VIDEO: Chcete doručit balík do Vánoc? Máte na to posledních pár dní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chcete doručit balík do Vánoc? Máte na to posledních pár dní

Česká pošta podle mnoha lidí nemá příliš dobré renomé. Zásilky často nedoručuje a někde dokonce ani nenechává lístek o nedoručení. Týká se to hlavně větších měst, na venkově to prý funguje lépe. Je to tedy v lidech. V malešické poštovní třídírně se však před Vánoci nezastaví. Poštovní zásilky teď trhají rekordy. Měli by na to myslet všichni, kdo poštovní služby používají a odeslat balíky co nejdříve.

video: iDNES.tv