Sociální byty ano, ale jen naoko

Doktor Jan Beneš léčí v pražském IKEMu lidská srdce. Lidem v nouzi pomáhá v ordinaci i mimo ni. Když se před pěti lety dočetl o špatné situaci s bydlením v Ústeckém kraji, která nahrává obchodu s chudobou, rozhodl se, že koupí byt, který za férových podmínek nabídne lidem v nouzi. Se svojí ženou postupně založili Fond dostupného bydlení, který v menším měřítku řeší to, co státní správa dlouhodobě přehlíží. Pomoci by mohl zákon o sociálním bydlení, o kterém se mluví už spoustu let. Na jeho absenci letos upozornil také Ústavní soud, který ve svém nálezu uvedl, že je dlouhodobě zjevné, že se obtíže s dostupným bydlením budou v budoucnu dotýkat nejen osob ohrožených chudobou, ale i střední třídy, seniorů, samoživitelek, studentů a mladých. O to cennější je snaha kardiologa a otce čtyř dětí Jana Beneše, který se ve svém volnu stará o projekt, který lidem v nouzi dává naději na slušný domov.

video: Martin Chamer