Běžkaři berou Žďárské vrchy útokem

To, co zažívají horská střediska, se nevyhnulo ani oblíbeným cílům ve Žďárských vrších. Z běžkování se při zavření vleků a dalších sportovišť stala masová záležitost. A to s sebou nese řadu problémů hlavně pro místní. Ve Žďárských vrších jsou nejvíce dotčenými obcemi Tři Studně a Vlachovice.

video: iDNES.tv